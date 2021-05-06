KDV mükelleflerinin sayısı 3 milyonu geçti

Türkiye'de katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 3 milyonu geçti.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de Mart 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken, KDV mükellefi sayısı ilk defa 3 milyonu aştı.

KDV mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 217 bin 245 kişi (yüzde 7,8) artarak 3 milyon 4 bin 548 kişi oldu.

Söz konusu mükelleflerin 897 bin 805'i İstanbul'da, 245 bin 696'sı Ankara'da, 198 bin 116'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

- Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 11,7 arttı

Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 141 bin 271 kişi artarak 2 milyon 123 bin 812'ye ulaştı.

Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 11,7'lik (346 bin 492 kişi) artışla 3 milyon 309 bin 664'e çıktı.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 8,6 (74 bin 676 kişi) artarak 939 bin 675 oldu.

Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 136 bin 940'a, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 818 bin 504'e yükseldi.

Mart 2021 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılımı şöyle: