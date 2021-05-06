KDV mükelleflerinin sayısı 3 milyonu geçti
|06 Mayıs 2021 11:12
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Türkiye'de katma değer vergisi (KDV) mükellefi sayısı bu yılın mart ayı itibarıyla ilk defa 3 milyonu geçti.
AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de Mart 2021 itibarıyla tüm vergi türlerinde faal mükellef sayıları artarken, KDV mükellefi sayısı ilk defa 3 milyonu aştı.
KDV mükellefi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre 217 bin 245 kişi (yüzde 7,8) artarak 3 milyon 4 bin 548 kişi oldu.
Söz konusu mükelleflerin 897 bin 805'i İstanbul'da, 245 bin 696'sı Ankara'da, 198 bin 116'sı İzmir'de kayıtlı bulunuyor.
- Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı yüzde 11,7 arttı
Öte yandan, martta geçen yılın aynı ayına göre gelir vergisi mükellefi sayısı 141 bin 271 kişi artarak 2 milyon 123 bin 812'ye ulaştı.
Gelir stopaj vergisi mükellef sayısı da yüzde 11,7'lik (346 bin 492 kişi) artışla 3 milyon 309 bin 664'e çıktı.
Kurumlar vergisi mükelleflerinin sayısı aynı dönemde yüzde 8,6 (74 bin 676 kişi) artarak 939 bin 675 oldu.
Gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi) mükellefi sayısı 2 milyon 136 bin 940'a, basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefi sayısı da 818 bin 504'e yükseldi.
Mart 2021 itibarıyla vergi türlerinde faal mükellef sayıları ve bazı illere göre dağılımı şöyle:
|Vergi türünde faal mükellef sayıları
|Toplam
|Toplam
|Değişim
|Değişim
|İstanbul
|Ankara
|İzmir
|2020 Mart
|2021 Mart
|Yüzde
|Gelir Vergisi
|1.982.541
|2.123.812
|141.271
|7,1
|560.267
|560.267
|560.267
|Gelir Stopaj Vergisi
|2.963.172
|3.309.664
|346.492
|11,7
|960.381
|263.002
|215.967
|GMSİ
|2.060.410
|2.136.940
|76.530
|3,7
|764.332
|238.118
|175.534
|Basit Usulde Vergilendirilen GV
|789.110
|818.504
|29.394
|3,7
|46.884
|24.706
|30.347
|Kurumlar Vergisi
|864.999
|939.675
|74.676
|8,6
|356.312
|98.947
|58.563
|Katma Değer Vergisi
|2.787.303
|3.004.548
|217.245
|7,8
|897.805
|245.696
|198.116
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