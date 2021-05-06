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Göz doktoru tespih aşkıyla evinin balkonunu atölyeye dönüştürdü

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Ekrem Uyar: "Aksaray'da yaşayan tespih ustası Ercan Yıldırım'ı buldum. Onun yanına gide gele, zorlandığımız yerleri de sora sora acemiliğimizi attık"
 06 Mayıs 2021 11:16
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Göz doktoru tespih aşkıyla evinin balkonunu atölyeye dönüştürdü

Aksaray'da yaşayan Dr. Ekrem Uyar, evinin 5 metrekarelik balkonuna kurduğu atölyede tespih üretiyor.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz doktoru olarak görev yapan 32 yaşındaki Uyar, gençlik yıllarında başlayan tespih sevdasını, evinin balkonunda hobiye dönüştürdü.

Torna makinesinden taş motoruna, şerit testereden zımparaya kadar tüm makineleri alarak atölyesini kuran Uyar, bilardo topundan sıkma kehribara, kukadan hayvan boynuzu ve dişlerine kadar birçok malzemeyi titizlikle kullanarak tespih yapıyor.

Uyar, AA muhabirine, tespih sevdasının gençlik yıllarında arkadaşında gördüğü tespihle başladığını söyledi.

O tespihi arkadaşından aldığını ve daha sonrasında hem çekim hem de tespih malzemelerine ilgi duymaya başladığını anlatan Uyar, şöyle konuştu:

"Mesleğimizin verdiği el yatkınlığı ve tespih sevdası, 'acaba kendim yapabilir miyim' düşüncesine yöneltti. Tespih yapma kararı aldım ancak hemen başlayamadım. Nasıl yapıldığını, hangi aletlerin gerektiğini bilmiyordum. Acemilik zor. İnternette de tespih yapımıyla ilgili her şey yazmıyor. Aksaray'da yaşayan tespih ustası Ercan Yıldırım'ı buldum. Onun yanına gide gele, zorlandığımız yerleri de sora sora acemiliğimizi attık. Yaklaşık 3 yıldır evimin balkonuna kurduğum atölyede tespih yapıyorum."

Uyar, tespih üretiminde birçok makine ve alet kullanıldığını belirterek, "Atölyemizde taş motoru, şerit ve daire testeremiz, matkap uçları, çelik bıçaklar, zımpara, cila ile bu işin olmazsa olmazı torna makinesi ve diğer aletlerimiz var. Yani balkonumuz tamamen tespih atölyesine döndü. Halimden çok memnunum, balkonum bana yetiyor. Kendimi en mutlu hissettiğim yerlerden birisi balkonum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Misafirler koleksiyonuma ve atölyeme özenerek bakıyor"

Uyar, tespih yapımında yapay ve doğal malzeme kullandığını bilardo topundan sıkma kehribara, kukadan hayvan boynuzu ve dişlerine kadar birçok malzemeyle üretim yaptığını vurguladı.

Ortaya çıkan eserleri sergilemenin çok güzel olduğunu ifade eden Uyar, "Eve gelen misafirler koleksiyonuma ve atölyeme özenerek bakıyor. Bu işe başlamak isteyenlere de yardımcı oluyorum." dedi.

Uyar, yaklaşık bir yıldır hem Türkiye'nin hem de dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 sürecinde hobi sahibi olmanın ve evde vakit geçirmenin ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Birçok şey kısıtlandı. Dolayısıyla evde vakit geçirip mutlu olabilmek çok önemli. Tespih sanatı bu iş için çok uygun bir hobi. Bu işe gönül veren ve sabreden netice elde ediyor. İlla tespih olacak diye bir durum yok, geleneksel birçok sanat alanımız var. Bunlara insanların yönelmesi gerekiyor."
Anadolu Ajansı
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