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4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek

2021 yılı kaymakam adaylığı sınav tarihinin 10 Temmuz 2021 tarihi olarak belirlenmesi, bazı adayların mezuniyet sorunundan dolayı sınava başvurmasına engel oluşturacak
 07 Mayıs 2021 10:05
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4. sınıflar yanlış belirlemeden dolayı kaymakam adaylığı sınavına giremeyecek

ÖSYM, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavını, kendi sınav takvimine ekledi. Buna göre sınav 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular ise 26/05/2021 ila 02/06/2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. TIKLAYIN.

Ancak, sınava giren adaylar uzun bir yıllardır kaymakam adaylığı sınav tarihinin yıl sonu olarak belirlendiğini, 2021 yılında ise sınav tarihinin 10 Temmuz olarak belirlenmesi nedeniyle 4. sınıfta okuyanların, mezun olamayacağı için başvuru yapamayacaklarını belirtiyorlar.

Aşağıda ziyaretçilerimizin memurlar.net'e gönderdiği ortak metin yer almakta oulp, adaylar sorunun çözülmesini talep ediyor.

İşte ziyaretçilerimizin gönderdiği ortak metin:

20 yıldır yıl sonunda yapılan sınav tarihini öne çekilmesi adayları mağdur etti.Adaylar kurslara yazıldı emekler veriyor YASAKLAR açma kapanmadan kurslar tam derslerde işlenilemedi.
Kaymakamlık aday sınavı 20 yıldır hep yıl sonuna doğru yapılır.2021 yılı için 10 temmuz 2021 tarihine ÖSYM sınav takvimi eklendi. Bu tarihte 4 sınıfta olan adaylar mezun olamıyor, diploma alamıyor, final tarihlerine denk geliyor.Hazırlıkları boşa gidecek, kurslara yazıldık, konularımız yetişmedi pat diye sınav tarihi öne çekilmesi adayları mağdur etti.4 sınıf olup bu sene mezun olacak adaylar sınava başvuru yapamıyor başvuru koşullarında mezun olma şartı var.Kurslara yazıldı emekleri boşa gidecek.

Memurlar.Net - Özel

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