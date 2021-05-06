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'BioNTech aşısının 2'nci dozunun yan etkisi biraz daha fazla'

Türkiye'de iki doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. Vatandaşlar, aşı randevularını BioNTech ve Sinovac aşılarından birini seçerek oluşturabiliyor. Uzmanlar ise BioNTech aşısının 2'inci dozunun yan etkisinin daha fazla olduğunu söylüyor
 06 Mayıs 2021 11:25
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'BioNTech aşısının 2'nci dozunun yan etkisi biraz daha fazla'

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, aşıların 2'nci dozlarının yan etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Balık, COVID-19 aşılarında 1'inci dozda birçok kişide yan etki görülmezken, 2'nci dozdan sonra hafif yan etkilerin görülebildiğini belirterek, "MRNA'da yani BioNTech aşısında yan etkiler bir tık daha fazla hissediliyor ama asla korkulmamalı. Bunlar tolere edilebilir yan etkiler" dedi.

"Sputnik aşısı da Sinovac aşısına benzer şekilde hafif etki gösteriyor"

Balık, bu etkilerin inaktif aşı olan Sinovac'ta çok daha az veya hiç hissedilmediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yine bu ay gelecek olan ve kullanmaya başlayacağımız Sputnik aşısı da Sinovac aşısına benzer şekilde hafif etki gösteriyor. MRNA aşısında da bu belirtiler sadece biraz daha fazla olarak kendisini hissettiriyor. Dolayısıyla kişi aşı sürecini konforlu geçirmek istiyorsa Biontech yerine diğer 2 aşıdan 1'ini tercih edebilir; ama kendisinde biraz daha güçlü bir bağışıklık oluşturmak istiyorsa, erken bağışıklık oluşturmak istiyorsa MRNA aşısı ilk dozda 10'uncu günden sonra bağışıklık oluşturmaya başlıyor. Dolayısıyla bu süre içinde virüs kapsa bile hastalığı zayıf geçirmeye katkısı oluyor bu aşının; ama inaktif aşılarda bu anlamda etki 2'nci dozdan 10-15 gün sonra başlıyor."

"BioNTech'te 1'inci dozdan 10 gün sonra koruma bekleniyor"

Prof. Dr. İsmail Balık, aşı yaptırmadan hemen önce ya da sonra virüs kapılmışsa avantaj ya da dezavantaj oluşmayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Hastalığı hiç aşı olmamış gibi geçirir; çünkü aşının koruma etkisi BioNTech aşısında 1'inci dozdan 10 gün sonra başlıyor. İnaktif aşılarda ise 1'inci dozdan sonra koruma etkisi çok zayıf. Ancak 2'nci dozdan 10-15 gün sonrasından itibaren koruma bekliyoruz.

Örneğin; bir kişi 1'inci dozu oldu ve aşıyı yaptırdıktan 10 gün sonra 2'nci dozu olmadan da hasta oldu. Bu hastalık bağışıklık sistemi üzerinde sanki 2'nci doz gibi etki yapıyor. Dolayısıyla biz zaten hastalığı geçirmiş olanlara 6 ay geçmeden bir aşı yapılmasını da önermiyoruz. Çünkü hastalığın kendisi de bağışıklık bırakıyor aynı aşı etkisinde olduğu gibi."
DHA
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