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Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor

Türkiye otomobil pazarında geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 45,3 olan sedan otomobillerin payı, 2021'in aynı döneminde yüzde 40,9'a gerilerken, SUV'un payı yüzde 29,7'den yüzde 34,1'e yükseldi. En çok tercih edilen gövde tipi sedan otomobiller olmasına karşın satış verileri, SUV ile sedan arasındaki farkın giderek azaldığına işaret etti
 06 Mayıs 2021 11:27
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Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ilk dört aylık döneminde SUV pazarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93,2 büyürken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 34,1'e yükseldi.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipinin, modele göre farklılık göstermekle birlikte yakıt tüketimi de yüksek seviyelerde olabiliyor.

SUV araçların, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobil severlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

- Sedan ile SUV arasındaki makas daralıyor

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor. Söz konusu durum satışlara da yansırken, sedan gövde tipi ile SUV gövde tipi arasındaki farkın giderek azaldığı görülüyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-nisan döneminde gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,9 pay ve 83 bin 708 satışla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 pay ve 69 bin 819 satışla SUV izledi. Ardından yüzde 23 pay ve 47 bin 75 satışla da hatchback (HB) otomobiller takip etti.

Kalan yüzde 2'lik kısım ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

2020 Ocak-Nisan dönemiyle kıyaslandığında, sedan otomobillerin payı yüzde 45,3'ten yüzde 40,9'a gerilerken, SUV'un payı yüzde 29,7'den yüzde 34,1'e yükseldi.

Hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 21,5'ten yüzde 23'e çıktı.

- SUV'un yıl sonu payının yüzde 35'e yükselmesi bekleniyor

Türkiye'de 2020 nisan sonu (ocak-nisan dönemi) ile bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında sedan otomobil satışları yüzde 52, hatchback gövde tipi otomobil satışları yüzde 80,1 ve SUV satışları da yüzde 93,2 artış gösterdi.

Öte yandan yapılan araştırmalara göre, dünyada giderek bir trend haline gelen SUV'un 2025 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki payının yüzde 35'e yükselmesi bekleniyor.

2020 yılında SUV gövde tipinin Türkiye otomobil pazarından aldığı pay yüzde 29,8 seviyesindeydi.
Anadolu Ajansı
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