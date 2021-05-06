Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Büyükçekmece'de yer alan TÜYAP Üst Geçidi'nin, kullanım olarak ömrünü tamamladığı ve trafik yoğunluğuna yol açtığı gerekçesiyle kaldırdığını bildirdi
|06 Mayıs 2021 11:42
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, TÜYAP Üst Geçidi, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının 19 saatlik çalışması sonrası kaldırıldı.
Üst geçidin kaldırılmasıyla D-100 kara yolu İstanbul istikametinde üçüncü şerit yol çalışması yapılacak.
Üçüncü şerit çalışmasının ardından aynı bölgenin 50-100 metre ilerisinde yeni bir üst geçit inşa edilecek.
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