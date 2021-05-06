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Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede

Koronavirüs salgını 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, toplam vaka sayısı ise 154 milyon 618 bin 960'a ulaştı. İlk vakadan bugüne kadar ise medyada 69 milyonun üzerinden koronavirüs haberi yer aldı
 06 Mayıs 2021 11:49
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Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede

Ajans Press'in, gisanddata "COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları" verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 5 Mayıs 2021 resmi rakamlarına göre dünyada Korona virüse yakalanan 154 milyon 618 bin 960 kişi olduğu tespit edildi. Şu ana kadarki toplam vefat sayısı ise 3 milyon 232 bin 755 olarak kayıtlara geçti. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye'de açıklanan son rakam 4 milyon 955 bin 594 olarak kaydedildi. COVİD-19 virüsünün şu an en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; ABD, Hindistan, Brezilya, Fransa, Türkiye, Rusya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Almanya olarak saptandı. Virüsün çıkış yeri Çin'de ise toplam vaka sayısı sadece 102 bin 566 olarak gözlendi. En az vaka ise sadece 1 kişi ile Okyanusya'da yer alan Mikronezya'da görüldü.

Medyada koronavirüs salgını

Medya takip kurumu, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 69 milyonun üzerinde haber tespit edildi. Çıktığı ilk günden itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları, online eğitim, seyahat yasağı, uzaktan çalışma, aşı gibi farklı başlıklarla hayatımızda yer eden COVİD-19 şimdilerle tam kapanma ile gündemde yer alıyor. Böylelikle tam kapanmanın açıklandığı günden bugüne kadar medyada çıkan haber adedi 59 bin 265 olarak kayıtlara geçti.
İhlas Haber Ajansı
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