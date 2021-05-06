1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ardışık aranan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imam"ları ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen tutuklu eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
 06 Mayıs 2021 11:55
+Aa- Yazdır
Ardışık aranan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava

Savcılıkça, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu eski astsubay B.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık H.İ'nin ifadelerine yer verildi.

B.A. ile 2011 yılında tanıştıklarını kaydeden H.İ, şunları anlattı:

"Lisede okuduğum dönemde Yavuz kod adlı örgüt abisi beni FETÖ'nün ders çalışma evlerine çağırdı. Bu eve B.A. da geliyordu. Yaklaşık 6 ay kadar bu evde ders çalıştık. Evde sohbet toplantıları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait videolar izletiliyordu. Sohbet toplantısı için eve gelen örgüt abileri kod isim kullanıyorlardı. 2012'de B.A. ve ben Ankara'da astsubay okulunu kazandık. Askeri okula başlamadan önce Yavuz bize bir irtibat numarası vermişti. Hafta sonları Ankara'da, bir evde bizimle irtibat kuran örgüt abisiyle görüşüyorduk. Yavuz, buluşma noktasına gelirken tedbirli davranmamızı istiyordu. Bu evde örgüt elebaşını öven konuşmalar yapılıyordu. Daha sonra bu toplantılara gitmedim."

İddianamede, şüphelinin, FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldığı, örgütün "mahrem imam"ları tarafından takip edildiğine dair dijital verilerin bulunduğu ve FETÖ içerisinde "eyalet mezuncu"su olarak görev yaptığı belirlenen H.D. ile 118 kez görüşme kaydının tespit edildiği aktarıldı.

Sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imam"ları tarafından büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, B.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu B.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 2 şüpheli FETÖ'den tutuklandı
06 Mayıs 2021 10:42		 4 ilde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başlatıldı
06 Mayıs 2021 10:12
Dağdaki teröriste 'teslim ol' kartları atıldı
06 Mayıs 2021 08:15		 İtirafçı albay 32 isim verdi: NATO'daki Türk askerlerini fişlemiş
06 Mayıs 2021 07:22
4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
05 Mayıs 2021 17:46		 DEAŞ'tan yakalanan 16 şüphelinin para transferleri MASAK raporuna yansıdı
05 Mayıs 2021 17:14
Adana'da FETÖ sanığı 'mahrem imama' 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
05 Mayıs 2021 14:30		 Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
05 Mayıs 2021 11:40
Güney Afrika'daki Türk gençleri, FETÖ'ye karşı mücadele ediyor
05 Mayıs 2021 11:27		 Gizli tanık 'Yücel', FETÖ'nün kaymakam yapılanmasını anlattı
05 Mayıs 2021 11:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - Defineciler ormanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı12:28 - Akşener paylaştı: İttifaka yeni partiler mi katılıyor?12:23 - İTÜ Genel Sekreteri, korona nedeniyle hayatını kaybetti12:16 - Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu12:11 - Gün ortasında döviz düşüşte12:03 - Kaymakam; kamerayı aldı şehit babası ile röportaj yaptı
11:56 - O ilde aşı ve tedbirler işe yaradı, birincilikten 42'nci sıraya geriledi11:55 - Ardışık aranan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava11:52 - Koronadan vefat eden hakim son yolculuğuna uğurlandı11:49 - Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede11:42 - Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı11:36 - 'Saatlerce ağlayan çocuğumu ağrıdan ve halsizlikten dolayı besleyemedim'
11:34 - İstanbul Valiliği'nden 'çöken bina' açıklaması11:27 - Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor11:25 - 'BioNTech aşısının 2'nci dozunun yan etkisi biraz daha fazla'11:20 - Müdür evinde 20 bin, iş yerinde ise 5 bin kitapla yaşıyor11:16 - Göz doktoru tespih aşkıyla evinin balkonunu atölyeye dönüştürdü
11:14 - Bekir Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
Yurt içi piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Türkiye'de en çok kalabalık aile bu ilimizde
Derste ırkçı söylemde bulunan doçente inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parker 2
cumalıkızık 2
ceo 1
günaydın sözlük 1
sözlükte bir gün 3
klavye sesi 2
internetten kitap almak 1
jalepone 2
tadelle 2
anne 4
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam