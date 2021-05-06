Ardışık aranan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava
|06 Mayıs 2021 11:55
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Savcılıkça, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuklu eski astsubay B.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık H.İ'nin ifadelerine yer verildi.
B.A. ile 2011 yılında tanıştıklarını kaydeden H.İ, şunları anlattı:
"Lisede okuduğum dönemde Yavuz kod adlı örgüt abisi beni FETÖ'nün ders çalışma evlerine çağırdı. Bu eve B.A. da geliyordu. Yaklaşık 6 ay kadar bu evde ders çalıştık. Evde sohbet toplantıları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait videolar izletiliyordu. Sohbet toplantısı için eve gelen örgüt abileri kod isim kullanıyorlardı. 2012'de B.A. ve ben Ankara'da astsubay okulunu kazandık. Askeri okula başlamadan önce Yavuz bize bir irtibat numarası vermişti. Hafta sonları Ankara'da, bir evde bizimle irtibat kuran örgüt abisiyle görüşüyorduk. Yavuz, buluşma noktasına gelirken tedbirli davranmamızı istiyordu. Bu evde örgüt elebaşını öven konuşmalar yapılıyordu. Daha sonra bu toplantılara gitmedim."
İddianamede, şüphelinin, FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldığı, örgütün "mahrem imam"ları tarafından takip edildiğine dair dijital verilerin bulunduğu ve FETÖ içerisinde "eyalet mezuncu"su olarak görev yaptığı belirlenen H.D. ile 118 kez görüşme kaydının tespit edildiği aktarıldı.
Sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imam"ları tarafından büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık alanlardaki sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, B.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu B.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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