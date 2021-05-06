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Akşener paylaştı: İttifaka yeni partiler mi katılıyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın genişleyebileceği mesajını verdi. Akşener, 'Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi. DEVA ve Gelecek'ten söz ediyorum' ifadesini kullandı.
 06 Mayıs 2021 12:28
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Akşener paylaştı: İttifaka yeni partiler mi katılıyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA ve Gelecek partisine yönelik ittifak mesajı verdi.

Katıldığı bir televizyonda programında soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, Deva ve Gelecek var Saadet fena gitmiyor." dedi.

Akşener, ''Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi. DEVA ve Gelecek'ten söz ediyorum" ifadesini de kullandı.
NTV
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