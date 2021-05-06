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PTT 'evde sosyal yardım ödemesi' kapsamındaki ücretleri adreslere teslim ediyor

Tam Kapanma döneminde Sosyal Yardım Programı ödemelerinden faydalanacak olan ailelerden, PTT veya herhangi bir bankada hesabı olmayan hak sahiplerine, PTT yardımları kapılarına kadar götürüyor
 06 Mayıs 2021 12:43
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PTT 'evde sosyal yardım ödemesi' kapsamındaki ücretleri adreslere teslim ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemelerinden faydalanacak, PTT veya herhangi bir bankada hesabı olmayan hak sahiplerine, PTT aracılığı ile dağıtılan yardımlar vatandaşların yüzlerini güldürüyor.

e-Devlet'ten başvuru yapan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilip onaylanan, 2 milyondan fazla aileye bin 100 liralık sosyal yardım ödemesi dağıtılmaya başlandı.

PTT veya herhangi bir bankada hesabı olmayan vatandaşlara ödemeleri, PTT vasıtasıyla, kimlik kontrolünün ardından imzalarını attırarak teslim ediyor.

"Dört gözle bekliyorduk"

Evinden çıkmadan yardımın kendisine ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Hatice Bağbaşı, "Yardımın gelmesini dört gözle bekliyorduk. Daha önce de yardım başvurusunda bulunmuştum. Bu ikinci başvurum. Paranın evde teslim edilmesi uygulamasından çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Bağbaşı, söz konusu yardımın evlerine kadar getirilerek teslim edildiği için hem devlet yetkililerine hem de parayı kendilerine ulaştıran PTT çalışanlarına teşekkür etti.

"Yorgunluğumuz, hizmet götürdüğümüz kişilerin memnuniyetlerini görünce geçiyor"

Yaklaşık 8 yıldır PTT AŞ. posta dağıtıcılığı yaptığını belirten Ufuk Akbal, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileleri mutlu etmekte aracı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yardımın ulaştığı evlerde sevinçleri ve mutlulukları gördüklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını dile getiren Akbal, "Bu hizmeti vermekten PTT Ailesi olarak gurur duyuyoruz. Yorgunluğumuz, hizmet götürdüğümüz kişilerin memnuniyetlerini görünce geçiyor. Onlarla bizler de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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