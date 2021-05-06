Sancaktepe'de 'tapu dolandırıcılığı' operasyonunda 5 kişi yakalandı

MEMURUN 'KASTI YOKSA' MAL BİLDİRİMİ VERMEMEKTEN DOLAYI CEZA VERİLEMEZ Danıştay 12. Dairesi " Adına tescil edilen otomobile ilişkin olarak edinme tarihinden bir ay içinde mal bildiriminde bulunmadığı sabit ise de, 657 sayılı Kanun'un 125/D-(j) maddesinde düzenlenen cezanın ihdas ediliş amacı da göz önünde bulundurulduğunda, davacının malvarlığı incelendiğinde geliri ile orantılı olmayan herhangi bir emarenin tespit edilmemiş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının suç işleme kastıyla hareket etmediği sonucuna ulaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir." Gerekçesiyle zamanında verilmeyen mal bildiriminden dolayı verilen cezayı iptal etti