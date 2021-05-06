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Sancaktepe'de 'tapu dolandırıcılığı' operasyonunda 5 kişi yakalandı
Sancaktepe'de, gayrimenkul alım satımında "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" yaptıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı
|06 Mayıs 2021 12:53
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Sancaktepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tapu Müdürlüğü tarafından Asayiş Büro Amirliğine 29 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" ihbarı bildirildiği belirtildi.
Açıklamada, bu tarihten itibaren görevli personeller tarafından şüphelilerin takibinin titizle yapıldığı ve şüphelilerin işlem esnasında yakalandığı bildirildi.
Sancaktepe Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında S.K., M.K., R.K., M.I., Ü.A.'nın gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
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