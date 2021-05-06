Çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı
|06 Mayıs 2021 13:07
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Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir grup çocuk, mahallelerindeki halı sahanın yenilenmesi için çektikleri videoyu sosyal medyadan paylaştı.
Videoyu gören Belediye Başkanı Çöl, mahalledeki çocukları ziyaret edip halı sahada incelemede bulundu.
Çocuklara futbol ve voleybol topu hediye eden Çöl, ilçede çeşitli spor aktiviteleri yapılması konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Çocuklara mahalledeki halı sahanın yenilenmesi sözünü veren Mustafa Çöl şöyle konuştu:
"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu pazar günü ilimizdeydi. İl Değerlendirme Toplantısında Sandıklı'mıza büyük müjdeler vermişti. Bizler de toplantı sonrası bu müjdeleri sosyal medya hesabından paylaşmıştık. Sonra Fatih Mahallemizin çok kıymetli evlatları bir video çekerek, 'Başkanım, bu halı sahalardan birisini bizler de istiyoruz ya da bu yapılan halı sahanın baştan yenilenmesini istiyoruz.' dediler. Bizler de bugün 'Çocukları ziyaret ederek müjde verelim.' dedik. İnşallah çocuklarımız için güzel halı sahalar yapacağız. Hatta çocuklarımız kullansın diye olimpik yüzme havuzları da yapıyoruz. Farklı sporlar yapabilsinler diye yeni kapalı spor salonu yapıyoruz. İnşallah halı sahamız yenilenince de çocuklarla ilk maçı birlikte yapacağız."
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