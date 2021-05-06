Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
|06 Mayıs 2021 13:24
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanması kapsamında yürütülen soruşturmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Operasyonla yakalanan şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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