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Torbalı Belediye seçimi itirazında mahkeme belge ve görselleri istedi

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olan Özgür Erman Çağlar'ın, seçimin iptali istemiyle açtığı davada, değerlendirme yapılabilmesi için seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların belediye tarafından mahkemeye gönderilmesine karar verdi.
 06 Mayıs 2021 13:41
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Torbalı Belediye seçimi itirazında mahkeme belge ve görselleri istedi

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçime ilişkin, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar'ın, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla ve yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu, İzmir 1. İdare Mahkemesi inceledi.

Mahkeme, Torbalı Belediye Başkanlığının savunması ile seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların, 10 gün içinde mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

- Seçim

Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde, başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise seçimde bazı meclis üyelerinin kimliklerini ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp WhatsApp grubunda ifşa ettiklerini ve gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini iddia ederek, seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmıştı.
Anadolu Ajansı
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