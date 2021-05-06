Torbalı Belediye seçimi itirazında mahkeme belge ve görselleri istedi
|06 Mayıs 2021 13:41
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Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçime ilişkin, Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar'ın, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği iddiasıyla ve yürütmenin durdurulması talebiyle yaptığı başvuruyu, İzmir 1. İdare Mahkemesi inceledi.
Mahkeme, Torbalı Belediye Başkanlığının savunması ile seçime ait görüntü, fotoğraf, belge ve tutanakların, 10 gün içinde mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.
- Seçim
Belediye Başkanı İsmail Uygur'un hayatını kaybetmesinin ardından yapılan seçimde, başkanlığa Millet İttifakı'nın adayı Mithat Tekin seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Özgür Erman Çağlar ise seçimde bazı meclis üyelerinin kimliklerini ve oy pusulalarını cep telefonuyla fotoğraflayıp WhatsApp grubunda ifşa ettiklerini ve gizli oy ilkesinin ihlal edildiğini iddia ederek, seçimle ilgili yürütmeyi durdurma talebiyle dava açmıştı.
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