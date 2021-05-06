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TŞOF: Yılın ilk 3 ayında kazaya karışan kamyonet ve motosiklet sayıları eşitlendi

TŞOF: "Bunda pandemi nedeniyle eve siparişlerin ve dolayısıyla motokuryelerin artmasının payı büyük"
 06 Mayıs 2021 13:48
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TŞOF: Yılın ilk 3 ayında kazaya karışan kamyonet ve motosiklet sayıları eşitlendi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yılın ilk 3 ayında kazaya karışan kamyonet ile motosiklet sayılarının eşitlendiğini belirterek, bu durumun oluşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde motokurye sayısının artmasının etkili olduğunu bildirdi.

Apaydın, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sürücüleri trafikte daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaza sayısında düşüş olmasına rağmen ölüm haberlerinin arttığını belirten Apaydın, şunları ifade etti:

"Geçen yıl ilk 3 ayda 90 bin 693 kaza olurken bu yıl 80 bin 783 kaza oldu. Kaza sayısı 1 yılda 9 bin düşerken, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yalnızca 10 kişilik azalma oldu. Yollarımız geniş, cezalarımız yüksek, arabalarımız daha sağlam olmasına rağmen hala kazaları azaltamadıysak, sürücüler olarak hatayı kendimizde aramalıyız. Geçen yılın ilk çeyreğinde otomobilden sonra en çok kazaya karışan araç türü kamyonet iken bu yıl kamyonet ile motosiklet kaza sayısı eşitlendi. Bunda, tabii pandemi nedeniyle eve siparişlerin ve dolayısıyla motokuryelerin artmasının payı büyük."

- Dikkat ve kurallara uyma vurgusu

Apaydın, trafikte herkesin güvenliğinin kurallara uymak ve dikkatli davranmak suretiyle sağlanacağına işaret ederek, "1,5 yıldır pandemi nedeniyle kişisel araçların kullanımı artarken, sokağa çıkma yasakları, kısmi ve tam kapanmalarla birlikte trafikte araç sayısında azalma oldu. Koşullar ne olursa olsun kaza sayısındaki az düşüş, ölümlü kazalarda bir değişiklik olmaması, artık motosikletlerin otomobilden sonra kazaya karışan ikinci araç türünde olması gibi etkenler mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Trafikte yapılacak en ufak bir hatanın, kişinin kendisiyle birlikte kaç kişinin canının yanmasına neden olacağının öngörülemeyeceğini ifade eden Apaydın, bu anlamda dikkat ve kurallara uymanın önemini vurguladı.
Anadolu Ajansı
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