'Köpeğimi yıkatmaya gittim' diyen vatandaş cezadan kaçamadı
|06 Mayıs 2021 13:58
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma döneminde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda seyreden araçları durduran trafik ve asayiş ekipleri, hem araç bazında hem de vatandaş bazında uygulamalar gerçekleştirdi. Araçlarında eksikleri olan vatandaşlara trafik polislerince işlem yapılırken, tam kapanma tedbirlerine uyulup uyulmadığı da asayiş ekipleri tarafından denetlendi.
"KÖPEĞİMİ YIKATMAYA GİTTİM"
Uygulama esnasında lüks aracı ile durdurulan bir vatandaşa sokağa çıkma muafiyetinin olup olmadığını soran polis, "Köpeğimi yıkatmaya gitmiştim" cevabını aldı. Vatandaşa Buca'dan Güzelyalı'ya köpeğini yıkatmaya veya gezdirmeye gidemeyeceğini anlatan polis, kendisine ceza uygulanacağını söyledi. Duruma itiraz eden vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası uygulanırken, polis ekiplerine köpeğini yıkatmaya gittiğini söyleyen şahıs, basın mensuplarına ise köpeğine aşı yaptırmaya gittiğini belirterek, yazılan cezaya tepki gösterdi.
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