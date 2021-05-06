1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Köpeğimi yıkatmaya gittim' diyen vatandaş cezadan kaçamadı

İzmir'de tam kapanma denetimine takılan bir vatandaş, arabadaki köpeğini kucağına alarak önce köpeğini yıkatmaya gittiğini, ardından da aşı yaptırdığını söyledi, cezadan kaçamadı.
 06 Mayıs 2021 13:58
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük tam kapanma döneminde tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Denetimler kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda seyreden araçları durduran trafik ve asayiş ekipleri, hem araç bazında hem de vatandaş bazında uygulamalar gerçekleştirdi. Araçlarında eksikleri olan vatandaşlara trafik polislerince işlem yapılırken, tam kapanma tedbirlerine uyulup uyulmadığı da asayiş ekipleri tarafından denetlendi.

"KÖPEĞİMİ YIKATMAYA GİTTİM"

Uygulama esnasında lüks aracı ile durdurulan bir vatandaşa sokağa çıkma muafiyetinin olup olmadığını soran polis, "Köpeğimi yıkatmaya gitmiştim" cevabını aldı. Vatandaşa Buca'dan Güzelyalı'ya köpeğini yıkatmaya veya gezdirmeye gidemeyeceğini anlatan polis, kendisine ceza uygulanacağını söyledi. Duruma itiraz eden vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası uygulanırken, polis ekiplerine köpeğini yıkatmaya gittiğini söyleyen şahıs, basın mensuplarına ise köpeğine aşı yaptırmaya gittiğini belirterek, yazılan cezaya tepki gösterdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayıt dışı çalıştığı belirlenen 30 bin 529 kişi vergi mükellefi yapıldı
06 Mayıs 2021 11:08		 İkinci doz aşıyı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
06 Mayıs 2021 10:38
Bakan Kasapoğlu: Burs ve krediler ödenmeye başlandı
06 Mayıs 2021 10:17		 'Tam kapanma' desteği ihtiyaç sahiplerine konutlarında teslim ediliyor
06 Mayıs 2021 10:14
Bakan Varank: Yazılımcı okullarımızı açıyoruz
06 Mayıs 2021 09:45		 EGM paylaştı: Instagram kullanırken bunlara dikkat
06 Mayıs 2021 09:32
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
06 Mayıs 2021 09:05		 Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
06 Mayıs 2021 08:45
EPDK, Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yaptı
06 Mayıs 2021 08:37		 6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
06 Mayıs 2021 08:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Üç genç video çekmek için 11 katlı binanın çatısında dans etti14:15 - Antalya'da anne ile kızı evde ölü bulundu14:10 - Çavuşoğlu:Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız14:05 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, objektif kıstaslara göre değiştirme yapmalı14:05 - MEB, 'Bilim Kaşifleri' e-kitabı hazırladı14:04 - Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:02 - Araştırma, küresel çapta 900 bin ebe açığı olduğunu ortaya koydu13:58 - 'Köpeğimi yıkatmaya gittim' diyen vatandaş cezadan kaçamadı13:48 - TŞOF: Yılın ilk 3 ayında kazaya karışan kamyonet ve motosiklet sayıları eşitlendi13:41 - Torbalı Belediye seçimi itirazında mahkeme belge ve görselleri istedi13:31 - Dolandırıcılıktan 30 yıl hapis cezası bulunan firari Konya'da yakalandı13:25 - Türkiye, Letonya'nın 'soykırım' olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı
13:24 - Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı13:18 - 6 yaşında suça başlayan çocuk, 13 yaşında 140 suç kaydı mevcut13:11 - Emniyet, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da Özer'i arıyor13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:07 - Çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı
13:03 - Gaybubet'teki FETÖ'cülere maaş dağıtıyordu, çıplak ayakla kaçarken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye'de en çok kalabalık aile bu ilimizde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adam 1
masumlar apartmanı 1
kendi yazdığınız mesaja oy veremezsiniz 3
kadınların ayakkabı hastalığı 2
yeşilçam 1
Gözü yolda kalmak 1
aşure 2
uzaklaşmak 3
tantitoni 2
hıdırellez 2
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam