1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
 06 Mayıs 2021 14:04
+Aa- Yazdır
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Dolar kuru hafta boyunca 8,30 üzerindeki seyrini sürdürürken gözler TCMB'nin bugünkü PPK toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.

Merkez Bankası'nın duyurusu:

Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. Bu iyileşme sürecinde, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Son dönemde emtia fiyatlarında yeniden artış gözlenirken, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. İmalat sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte, salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. Ticari kredilerin yanı sıra bireysel kredilerde de daha ılımlı bir seyir gözlenmekle birlikte, bu gelişmenin kalıcılığı makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle kredilerde gözlenen yavaşlama cari işlemler dengesinde öngörülen iyileşmeyi desteklemektedir.

Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KDV mükelleflerinin sayısı 3 milyonu geçti
06 Mayıs 2021 11:12		 Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseliyor
06 Mayıs 2021 10:35
Kiralık villalara talep 8 kat arttı
05 Mayıs 2021 23:41		 Bankacılık sektöründe 185 bin 981 kişi istihdam ediliyor
05 Mayıs 2021 17:44
BDDK'dan mali şeffaflığı güçlendirecek yönetmelik revizyonu
05 Mayıs 2021 17:01		 Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
05 Mayıs 2021 16:26
Beşiktaş, borsada da rakiplerini geride bıraktı
04 Mayıs 2021 23:17		 Sputnik V üretimi Türkiye'nin elini güçlendirecek
04 Mayıs 2021 22:21
Tarım kenti Konya savunma sanayisinde de zirveye oynuyor
04 Mayıs 2021 21:08		 Dünya balonlarının yüzde 80'i Türk patenti ile uçacak
04 Mayıs 2021 21:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Üç genç video çekmek için 11 katlı binanın çatısında dans etti14:15 - Antalya'da anne ile kızı evde ölü bulundu14:10 - Çavuşoğlu:Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız14:05 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, objektif kıstaslara göre değiştirme yapmalı14:05 - MEB, 'Bilim Kaşifleri' e-kitabı hazırladı14:04 - Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:02 - Araştırma, küresel çapta 900 bin ebe açığı olduğunu ortaya koydu13:58 - 'Köpeğimi yıkatmaya gittim' diyen vatandaş cezadan kaçamadı13:48 - TŞOF: Yılın ilk 3 ayında kazaya karışan kamyonet ve motosiklet sayıları eşitlendi13:41 - Torbalı Belediye seçimi itirazında mahkeme belge ve görselleri istedi13:31 - Dolandırıcılıktan 30 yıl hapis cezası bulunan firari Konya'da yakalandı13:25 - Türkiye, Letonya'nın 'soykırım' olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı
13:24 - Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı13:18 - 6 yaşında suça başlayan çocuk, 13 yaşında 140 suç kaydı mevcut13:11 - Emniyet, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da Özer'i arıyor13:07 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:07 - Çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı
13:03 - Gaybubet'teki FETÖ'cülere maaş dağıtıyordu, çıplak ayakla kaçarken yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye'de en çok kalabalık aile bu ilimizde
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
internetten kitap almak 1
adam 1
eti karam gurme 1
ahit sandığı 1
Neom 1
apartmanda ses yalıtımının iyi olmaması 3
Poligraf 1
ertan özyiğit 1
new amsterdam 1
Derdini selamlayarak 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam