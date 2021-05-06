MEB, 'Bilim Kaşifleri' e-kitabı hazırladı
|06 Mayıs 2021 14:05
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), çocukları ve gençleri bilim dünyasına ait pek çok soruyla keşfe davet eden "Bilim Kaşifleri" adlı e-kitap erişime açıldı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, 114 sayfadan oluşan keşif yolculuğuna, meb.gov.tr adresindeki "Evde Eğitim Paketi" bölümünden ulaşabilecek.
"Bilim Kaşifleri" e-kitabında, "Yapay zeka düşünebilir mi? Zamanda yolculuk mümkün mü? Sesleri görebilir miyiz?" gibi 50 farklı soruya yanıt veren ve konularla ilgili bilgi derinleştirici deneyler yer aldı.
Merak duygusundan beslenen "Bilim Kaşifleri" adlı e-kitap çalışması, çocukların yeni sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek.
"Her yeni içerik, yeni bir soruyla başlar ve seni yeni bir keşfe sürükler." ifadelerine yer verilen kitapta, öğrencilerden, önce yanıtı kendi kafasında araması, ardından cevabı okuyup yeni sorular sorması istendi.
Kitabın girişinde, bilim kaşifine hitaben yazılan yazıda, "Bizim verdiğimiz cevaplar aklına yatmazsa daha çok araştır. Kitaplara bak, interneti kullan, yakınlarına sor." ifadelerine yer verildi.
- "Meraklı kaşiflerimiz, zaman zaman siz velilerimizi de yanlarında görmek isteyebilirler"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kaşifleri" e-kitap çalışmasına ilişkin Telegram hesabından paylaşımda bulundu.
"Ev ortamında geçen bugünlerde gençlerimizin ve çocuklarımızın merak duyarak, keyif alarak takip edecekleri yepyeni bir içerik daha hazırladık." ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Bilim Kaşifleri adlı e-kitap çalışmamız, öğrencilerimin farklı sorularla yeni bilgilere ulaşmalarına rehberlik edecek. Geleceğin bilim insanlarını bu uçsuz bucaksız bilgi okyanusunda unutamayacakları bir yolculuk bekliyor. Her biri farklı alanlardan ilginç sorularla dolu içerikte meraklı kaşiflerimiz, zaman zaman siz velilerimizi de yanlarında görmek isteyebilirler. Bu yolculuğa gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte sizleri de bekliyoruz."
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