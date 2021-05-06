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Antalya'da anne ile kızı evde ölü bulundu

Evin kapı ve pencerelerinin folyoyla kapatıldığı, içerde gaz kokusu olduğu tespit edildi
 06 Mayıs 2021 14:15
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Antalya'da anne ile kızı evde ölü bulundu

Antalya'da anne ile kızı evde ölmüş olarak bulundu.

Muratpaşa ilçesinde ikamet eden N.A. (52) ile kızı M.D'den (30) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiğinde anne ve kızın hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.A. ile M.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ile kızın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerince evde yapılan incelemede, evin kapı ve pencerelerinin folyoyla kapatıldığı, içerde gaz kokusu olduğu tespit edildi.

Başlatılan soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı
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