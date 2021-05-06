Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Açıklamada turizm sektöründeki düzenlemelere değinen Çavuşoğlu, "Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Almanya ve Türkiye arasında ticaret hacminin hızlı şekilde arttığını söyledi.

Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşıyla birçok bölgesel ve uluslararası konuda görüş alışverişinde bulunduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, hafta başında Libya'ya bir ziyarette bulunduğunu anımsatarak, yeni kurulan hükümete destek verilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Libya'nın seçimlere hazırlanması ve halkın taleplerinin karşılanması bakımından bu desteğin önemli olduğuna işaret etti.

Libya'da yabancı terörist savaşçılarla meşru mevcudiyeti karıştırmamak gerektiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara müdahale edilmesi üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

'İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "(Almanya ile) İkili ticaretimiz hızlı şekilde artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz." dedi.

Türkiye'de salgın döneminde alınan tedbirlerle tedarik zincirlerinin korunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, gelecekte de Almanya'yla ticari ve ekonomik iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

'Ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek'

Türkiye'nin salgının başlangıcından bu yana hiçbir ülkenin tıbbi malzeme tedariki konusunda geride bırakılmaması gerektiğini savunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, aşı konusunda da Türkiye'nin aynı görüşü savunduğunu kaydetti.

Farklı ülkelerin ve şirketlerin aşılarının piyasaya girdiğine ancak birçok ülkenin aşılara erişemediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, burada bir sorun olduğunu, en az gelişmiş ülkeleri unutmamak gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Kovid-19 aşılarına ilişkin daha iyi bir iş birliğine ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası örgütlerin koordinasyon ve kolaylaştırıcı rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu sorun devam edecek. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda da aşıya ihtiyacın olacağını görüyoruz. O nedenle aşının tüm dünyaya ulaşması için ortak üretim dahil daha iyi bir iş birliğine ihtiyaç var" diye konuştu.

'Turistin gördüğü herkesi aşılayacağız'

"Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağız" diyen Çavuşoğlu, "15 yataklı otellere bile sertifikasyon verdik. PCR testi uygulamamızı genişlettik. Vaka sayılarımız her geçen gün düşüyor. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve vatandaşlarımızın güvenliği için bazı tedbirler aldık, turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile turizm konusunu konuştuklarını belirten Çavuşoğlu, müsteşarlarla da görüşmelerinin sürdüğünü, gerekli önlemlerin tamamen alınacağını, Alman turistleri Türkiye'ye beklediklerini bildirdi.