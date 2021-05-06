Üç genç video çekmek için 11 katlı binanın çatısında dans etti
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sosyal medya fenomeni olmak uğruna 11 katlı bir binanın çatısında dans eden gençler, canlarını tehlikeye attı. Çatıda tehlikeli hareketler yapan gençlerin o anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
|06 Mayıs 2021 14:25
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Sosyal medya fenomeni olmak isteyen gençler, ölümle burun buruna geldi.
Esenyurt'ta 11 katlı bir binanın çatısına çıkarak düşme tehlikesini hiçe sayan gençler, fenomen olmak uğruna video çekti.
Çatıda dans eden gençler, oradan geçen vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Gençler çekimleri bittikten sonra çatıdan indi.
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