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Türkiye'de nisan ayında yağışlar yüzde 48 azaldı

Türkiye'de uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması 59,1 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl nisan ayında 49,9, bu yılın nisanında 30,7 milimetre yağış düştü- Nisan ayında en az yağış 5 milimetre ile Şanlıurfa'da, en fazla yağış 105 milimetre ile Düzce'de ölçüldü- Nisan yağışları Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın'ın kuzeyi, Marmaris, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Bitlis çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakınında normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi
 06 Mayıs 2021 14:32
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Türkiye'de nisan ayında yağışlar yüzde 48 azaldı

- Türkiye'de nisan ayında yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 48, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması 59,1 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl nisan ayında 49,9, bu yılın nisanında 30,7 milimetre yağış düştü.

Buna göre Türkiye'de nisan ayında yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 48, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 azaldığı tespit edildi.

Nisan yağışları Antalya'nın batısı, Burdur, Isparta, Denizli, Aydın'ın kuzeyi, Marmaris, Malatya, Elazığ, Van, Ağrı, Muş, Bitlis çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakınında normallerine göre yüzde 80'den fazla azalma gösterdi. Batı Karadeniz sahil kesimi, Kırklareli'nin kuzeyi ve Nallıhan çevreleri ise yüzde 100'den fazla artış göstererek kayıtlara geçti.

Nisan ayında en az yağış 5 milimetre ile Şanlıurfa'da, en fazla yağış 105 milimetre ile Düzce'de ölçüldü.

Normaline göre yağışlarda en fazla azalma ise yüzde 92 ile Batman'da kayıtlara geçti.

Geçen yılla kıyaslandığında yağışlar en fazla Marmara ve Ege bölgelerinde arttı. Bu nisan yağışlar sadece Marmara bölgesinde artış gösterdi.

Nisan ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:

Bölgeler2021 Nisan Yağış (mm)Normal (mm)2020 Nisan yağış (mm)Geçen Yıla Göre Değişim(%)Normaline Göre Değişim(%)
Marmara60,251,249,821 artma18 artma
Ege36,155,5339 artma35 azalma
Akdeniz24,953,344,544 azalma53 azalma
İç Anadolu27,651,829,46 azalma47 azalma
Karadeniz48,859,343,213 artma18 azalma
Doğu Anadolu18,575,277,976 azalma75 azalma
Güneydoğu Anadolu7,160,272,790 azalma88 azalma
Anadolu Ajansı
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