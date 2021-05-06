Kalın'dan, AB ülkelerinin mültecilere karşı uyguladığı geri itme politikasına tepki:
"Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek"
|06 Mayıs 2021 14:34
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme politikasını eleştiren bir paylaşım yaptı.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"(AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü.) Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek."
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