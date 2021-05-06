Tarım ve Orman Bakanlığı kamp duyurusunu yayımladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı, Bağlı ve İlgili Kuruluş çalışanları, emeklileri ile bunların alt ve üst soylarının faydalanmaları amacıyla, İzmir Foça, İzmir Urla ve Mersin Alata Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, 19 Haziran 2021 tarihinden itibaren dönemler halinde kamp amaçlı olarak hizmete açılacaktır.

Başvurular 2021 Yılı Yaz Dönemi Kamp Talimatına uygun olarak en geç 21 Mayıs 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Kamp Başvuru Formu linkinden https://kampbasvuru.tarimorman.gov.tr/basvuru online olarak yapılacaktır.