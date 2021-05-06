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Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
|06 Mayıs 2021 14:47
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