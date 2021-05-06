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Kamyonetin kasasına düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, dün bir apartmanın 4. katındaki evlerinin penceresinden park halindeki kamyonetin kasasına düşerek yaralanan 2,5 yaşındaki çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.
|06 Mayıs 2021 15:04
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Devrim Mahallesi'ndeki evlerinin penceresinden düşen ve Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Miray Uykutalp, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsinin ardından Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Aysu-Kabil Uykutalp çiftinin kızları Miray, odada yalnız olduğu sırada pencereden, sokakta park halinde bulunan kamyonetin kasasına düşmüştü. Diğer odada boya yapan anne-baba, komşularının çığlığı üzerine durumu fark etmiş, önce yakındaki özel hastaneye kaldırılan küçük kız daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilmişti.
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