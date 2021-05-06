Kocaeli'de belediye meclis üyesi ifşa olunca istifa etti

Alparslan Türkeş Stadı'nın çevresinden çıkarılan hurda teller, belediye aracı ile Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Selami Tanış'ın kardeşinin köyde bulunan arazisine götürüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından teller, belediye ekipleri tarafından araziden alınıp belediye deposuna götürüldü.

Körfez Belediyesi'nin idari soruşturma başlatmasının ardından Selami Tanış, belediye meclis üyeliği ve Körfez Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğü görevinden istifa etti.

İdari soruşturma açıldı, istifası kabul edildi

Ayrıca konuyla ilgili belediye çalışanları hakkında idari soruşturma açıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Selami Tanış'ın istifalarının kabul edildiğini açıkladı.

Körfez Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde kamuoyu gündeminde yer alan, belediyemiz tarafından yapılan saha düzenleme tadilat çalışması sırasında açığa çıkan bir miktar hurda telin hurdaya ayrılması gerekirken ayrılmadığı, meclis üyemiz Selami Tanış'ın ifadesine göre kardeşinin talebi üzerine yine kardeşine ait evin bahçesine bırakıldığı tespit edilmiştir."

"Olayın akabinde söz konusu tel çitlerin bırakıldığı yerden hemen alınarak belediye hurdalığına bırakılması sağlanmış, kamu zararı oluşması engellenmiş olup konuyla ilgili olarak da belediye çalışanlarımızdan sorumlular hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."

"Aynı zamanda konuyla ilgili olarak olayda adı geçen meclis üyemiz Selami Tanış'ın Körfez Belediye Spor Koordinatörlüğü ve Belediye Meclis Üyeliğinden istifası da kabul edilmiştir."