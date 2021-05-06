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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

EPGİS, akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarlarını açıkladı
 06 Mayıs 2021 15:24
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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi

Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları

Benzin: 1,66( TL/LT )

Motorin: 1,33 ( TL/LT )

LPG Otogaz: 0,84 ( TL/LT )
Memurlar.Net
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