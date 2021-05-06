Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi
EPGİS, akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarlarını açıkladı
|06 Mayıs 2021 15:24
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Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları
Benzin: 1,66( TL/LT )
Motorin: 1,33 ( TL/LT )
LPG Otogaz: 0,84 ( TL/LT )
Gün itibari ile son ÖTV ayarlamaları sonrasında akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarları.EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) May 6, 2021
Benzin: 1,66 ( TL/LT )
Motorin: 1,33 ( TL/LT )
LPG Otogaz: 0,84 ( TL/LT )
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