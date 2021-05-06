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Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV canlı yayınında merak edilenleri anlattı. Oktay, tam kapanma uzayacak mı sorusuna "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" dedi.
 06 Mayıs 2021 15:28
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Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?

29 Nisan'da saat 19.00'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta saat 05.00'te sona erecek.

Tam kapanmanın sona ereceği tarihtan yalnızca 2 gün sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV canlı yayınında merak edilenleri anlattı. Oktay, tam kapanma uzayacak mı sorusuna "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok" dedi.

Geçtiğimiz sene 15-19 Mayıs tarihlerinde 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs resmi tatil olacak ancak 19 Mayıs'ın 17 Mayıs'a kadar uygulanacak olan tam kapanma süreciyle birleştirilip birleştirilmeyeceği ya da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için ayrıca bir karar alınıp alınmayacağı bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenecek Kabine Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili bir karar açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplandığı biliniyor. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması öngörülüyor.
NTV
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