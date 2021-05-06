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Millet ittifakı genişleyecek... Akşener açıkladı

İYİ Parti Lideri Akşener: Deva ve Gelecek Partileriyle işbirliği olacak gibi gözüküyor
 06 Mayıs 2021 15:31
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Millet ittifakı genişleyecek... Akşener açıkladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında yaklaşan seçime dair açıklamalarda bulundu.

Millet İttifakı'nın Deva ve Gelecek Partisi ile birlikte genişleme ihtimalinin cari olduğunu söyleyen Akşener,

"Anketlerde iki partinin oyu 42 civarında, AK Parti 25 civarında. Buna karşılık Millet ittifakı ise İYİ Parti büyüyor, CHP düşmüyor, Deva ve Gelecek Partileri var Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. Deva ve Gelecek Partisinden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur ittifakının seçilmesi mümkün görülmüyor" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hükümetin aşı konusundaki beceriksizliğini Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı soykırıma, sistematik tecavüz ve işkencelere sessiz kalmayan muhalefete suç atarak örtmeye çalışan "Bugün Çin'den aşı gelecekti, nerede diye soranlar, dün, Çin ile ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" beyanıyla ilgili olarak da konuşan Akşener, "

Sayın Koca'nın açıklamalarını birebir üzerime alındım. Uygur Türklerine soykırımın hası orada yapılıyor, Çin'de. Kamplar var, evlere Çin'li erkekler giriyor kaynaştırma adına. Bu arkadaşların hassasiyetle üzerinde durdukları şey Müslümanlıktır. Rabia'yı da unuttular, şehit Esma'yı da unuttular onlar ayrı. Yazıklar olsun. Sayın Koca 'Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak' diyor yani o Müslüman Türk kadınlar tecavüze uğruyor, soykırıma uğruyor demek, aramızdaki hassas konuları kaşımakmış yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Çin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla birlikte İYİ Parti Lideri Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etmiş, hükümet ise kendi vatandaşlarının tehdit edilmesi karşısında sessiz kalmıştı.
Memurlar.Net
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