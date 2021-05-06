Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 2 aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|06 Mayıs 2021 15:36
|+Aa- Yazdır
İğnebey köyünde H.Y. (52) ve oğlu M.Y. (16), arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabaları K.Y. (25) ve R.Y. (50) ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, tabancayla K.Y. ve R.Y'ye ateş etti.
K.Y. olay yerinde hayatını kaybetti, bacak ve kolundan yaralanan R.Y. hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından H.Y. ve oğlu M.Y. gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 15:42
|Kamyonetin kasasına düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 15:04
|Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
06 Mayıs 2021 14:47
|Antalya'da anne ile kızı evde ölü bulundu
06 Mayıs 2021 14:15
|Dolandırıcılıktan 30 yıl hapis cezası bulunan firari Konya'da yakalandı
06 Mayıs 2021 13:31
|Türkiye, Letonya'nın 'soykırım' olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı
06 Mayıs 2021 13:25
|6 yaşında suça başlayan çocuk, 13 yaşında 140 suç kaydı mevcut
06 Mayıs 2021 13:18
|Emniyet, Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da Özer'i arıyor
06 Mayıs 2021 13:11
|Çocuklar çektikleri videoyla belediye başkanından halı sahalarını yenileme sözü aldı
06 Mayıs 2021 13:07
|Sancaktepe'de 'tapu dolandırıcılığı' operasyonunda 5 kişi yakalandı
06 Mayıs 2021 12:53