Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 yavru maymun yakalandı
|06 Mayıs 2021 15:40
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Bir ihbarı değerlendirerek çalışma yapan Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş kantarının yanında yerde 2 kafes gördü.
Kafeslerin içerisinde 12 maymun tespit eden ekipler, olaya ilişkin yaptıkları kamera taramasında, 5 Mayıs'ta gece saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin, hudut giriş bölgesinde tırların arasından çıkarak elinde bulunan 2 kafesi giriş kantar yanında park etmiş olan İran plakalı bir tırın çekici bölümüne koyduğunu belirledi.
Ekipler, görüntülerin devamında kimliği belirlenemeyen bir kişinin de tırdan inerek 2 kafesi araçtan indirip tekrar giriş kantarının yanında yere koyduğunu tespit etti.
Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine muhafaza altına alınan maymunlar, Ağrı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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