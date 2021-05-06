Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 10 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.
|06 Mayıs 2021 17:30
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İlçeye bağlı Göller Yaylası Ketsem mevkisinde sağanağın ardından başlayan ve 10 dakika boyunca etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ceviz büyüklüğünde olan dolu taneleri, zeminin beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu.
Dolunun herhangi bir zarara yol açmadığı bildirildi.
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