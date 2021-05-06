Ticaret Bakanlığı mazeret tayin başvurularını toplamadı
|06 Mayıs 2021 16:06
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Ticaret Bakanlığında yer değiştirme işlemleri 2012 tarihli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Bu yönetmeliğin 23'üncü maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Bu duyuru üzerine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ve çalışma süresini tamamlayarak yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ile mazeretlerine binaen tercihte bulunacak personel, Ek-4 formu doldurarak, varsa mazeret belgeleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bağlı bulundukları bölge müdürlükleri kanalıyla Başkanlığa gönderirler."
Yönetmeliğin bu hükmüne göre, Mart ayı sonuna kadar mazaret tayin tercih başvurularının alınması gerekiyordu. Ancak Mayıs ayına girilmesine rağmen hala bu başvurular alınmamıştır.
Memurlar.net'e yazan ziyaretçiler, Bakanlığın mazeret tayin tercihlerini almasını talep ediyor.
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