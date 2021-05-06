Adalet Bakanlığından ertelenen işçi alımı sözlü sınavları için açıklama
Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatına Alınacak Sürekli İşçilerin Ertelenen Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru
|06 Mayıs 2021 16:14
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T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar dikkate alınarak ertelenen sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı sözlü sınavları 25/05/2021 - 28/05/2021 tarihleri arasında, Milli Müdafaa Cad. No: 8 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Kent Konseyi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Adaylar HES kodu olmadan sözlü sınava alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.
Sınav günü adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Yeniden Belirlenen Sözlü Sınav Tarihinize Aşağıdaki Sorgu Ekranından Öğrenebilirsiniz.
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