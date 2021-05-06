1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığından ertelenen işçi alımı sözlü sınavları için açıklama

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatına Alınacak Sürekli İşçilerin Ertelenen Sözlü Sınav Tarihlerine İlişkin Duyuru
 06 Mayıs 2021 16:14
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanlığından ertelenen işçi alımı sözlü sınavları için açıklama

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar dikkate alınarak ertelenen sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı sözlü sınavları 25/05/2021 - 28/05/2021 tarihleri arasında, Milli Müdafaa Cad. No: 8 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Kent Konseyi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Adaylar HES kodu olmadan sözlü sınava alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.

Sınav günü adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yeniden Belirlenen Sözlü Sınav Tarihinize Aşağıdaki Sorgu Ekranından Öğrenebilirsiniz.

Tıklayın.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
06 Mayıs 2021 11:05		 Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
06 Mayıs 2021 00:04
2021 yılı öğretmen alımında oluşan taban puanlar
05 Mayıs 2021 00:31		 20 bin öğretmen alımında sözlü sınav yerleri belli oldu
03 Mayıs 2021 16:55
ALES/1 sorularını değerlendiriyoruz
02 Mayıs 2021 13:16		 ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimine kaymakam adaylığı giriş sınavını ekledi
01 Mayıs 2021 20:05
SGK, 9 ay sonra uzman yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
30 Nisan 2021 16:55		 KPSS 2021/5'te en düşük puan ile atama yapılan bölümler
30 Nisan 2021 14:16
2021/5 KPSS tercih sonuçları açıklandı
29 Nisan 2021 15:32		 İlk kez açılan programda alan mezunlarına şans verilmeli!
27 Nisan 2021 14:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu17:47 - Bakan Koca, hatalı tabloyu düzelterek yeniden paylaştı17:46 - ABD'den Hakan Atilla kararı17:45 - Kılıçdaroğlu: Apartman görevlilerine, yoksullara özel ilgi gösterin17:42 - Öğrencilerin tamamın derse gelmediğinde ya da canlı derse katılmadığında öğretmene ödenmeyen ek ders sorunu ancak toplu sözleşmede çözülebilir17:37 - Gram altın yıl içi en yüksek seviyeyi gördü
17:32 - Gün sonu döviz fiyatları17:32 - Bir il belediyemiz kiracılarından mayıs ayında kira almayacak17:30 - Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı17:25 - 15 Mayıs'tan önceki sendika üyeliğine dair yeni düzenleme17:18 - CHP, istifa eden avukata, açıklamaları nedeniyle tazminat davası açacak17:03 - Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çevresindeki 7 bina daha yıkıldı
17:01 - Bakkala zarf içinde 500 lira bıraktı: 'Çocukken izinsiz aldığım ürünlerin ücreti, hakkınızı helal edin'16:51 - Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi16:50 - Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi16:47 - Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı16:31 - Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16:28 - Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parmak kaldırmak 1
apartmanda ses yalıtımının iyi olmaması 3
balık temizlemek 3
şinanay 2
çalışan insanların servislere binip binip gitmeleri 1
Maskesiz gezmenin hukuki dayanağını açıklayan abla 1
uzaklaşmak 3
cumalıkızık 2
Neom 1
batu 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam