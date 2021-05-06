Hayırsever köydeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı 2 bin 500 lira borcu ödedi

Elmakırı köyünde bakkal işleten Necmi Çalışkan'a ulaşan bir kişi, köylünün tüm veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, defterde bulunan 2 bin 500 liralık borcun tamamının ödemesini yaptı.

Çalışkan, AA muhabirine, hayırseverin örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi.

Veresiye defterinde borcu bulunan köy sakinlerine durumu anlattığında kimsenin inanmadığını, şaka sandıklarını anlatan Çalışkan, "Allah razı olsun. Millet faydalanmış oldu. Köy halkı güzel karşıladı ve sevindiler bu duruma. Bu tür örnek davranışlar devam ederse hem vatandaşlar sevinir hem bizi sevindirmiş olur hem de vatandaş hayrını yapmış olur." ifadesini kullandı.