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Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü
Gümüşhane'de su tankerinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
|06 Mayıs 2021 16:28
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İlçenin Büyükcami Mahallesi Yazılar bölgesindeki bahçeye su götüren Kenan Sezen'in kullandığı 29 AY 377 plakalı traktörün arkasına bağlı su tankının üstünde bulunan Yazgülü Zengin (46), dengesini kaybederek düştü.
Bu sırada traktöre bağlı su tankı, Zengin'in üzerinden geçti.
Durumu fark eden Sezen'in ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Zengin'in cesedi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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