1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas'ta balkondan düşen çocuk yaralandı, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
 06 Mayıs 2021 19:03
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Demircilerardı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 1'inci katında oturan 10 yaşındaki O.B.T, evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine O.B.T, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

O.B.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun balkondan düşme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ölen kedisini defnetmek için Gaziantep'den Osmaniye'ye getirdi
06 Mayıs 2021 18:43		 Kendini savcısı olarak tanıtan şüpheli ailesini de kandırmış
06 Mayıs 2021 18:06
Firari Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk kare
06 Mayıs 2021 17:57		 Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
06 Mayıs 2021 16:47
Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 16:31		 Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü
06 Mayıs 2021 16:28
Hayırsever köydeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı 2 bin 500 lira borcu ödedi
06 Mayıs 2021 16:23		 Ordu'da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 15:42
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
06 Mayıs 2021 15:36		 Kamyonetin kasasına düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 15:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:30 - Meslek liseleri pandemide de üretmeye devam ediyor19:27 - Tarım ihracatında Almanya ve Irak ön plana çıktı19:26 - Yeşil sahaların devleri nisanda yatırımcısına keyif vermedi19:21 - Rus heyeti Türkiye'deki 'güvenli tatil' imkanını yerinde görecek19:19 - İstanbul'da Kovid-19 aşısı olan muhtar sayısı 700'e yaklaştı19:16 - Yeni keşfedilen turkuaz göl turizme kazandırılacak
19:11 - Dal parçasıyla yer altı sularını metresine kadar buluyor19:07 - Kazada yaralanan sağlıkçı, helikopterle hastaneye yetiştirildi19:06 - Bu etin kilosu 10 bin TL19:03 - Sivas'ta çocuğun balkondan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı18:55 - Sinop'ta denetimler sırasında aracın arkasına saklanan çocuklara polisten hediye18:54 - Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
18:50 - Dışişleri, Türkiye-Mısır istişarelerinin kapsamını açıkladı18:43 - Ölen kedisini defnetmek için Gaziantep'den Osmaniye'ye getirdi18:40 - İki doz BioNTech aşısı, Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağlıyor18:32 - Mehmetçik mayın ve EYP'lere araçtan inmeden müdahale edecek18:15 - BES'te, fon dağılımı yılda 12 kez değiştirilebilecek
18:06 - Kendini savcısı olarak tanıtan şüpheli ailesini de kandırmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Gram altın yıl içi en yüksek seviyeyi gördü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erkek şiddeti 1
BTS 2
klavye sesi 2
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 2
materyalizm 1
kadir gecesi 1
meyveli yoğurt 2
süpürgeyle timsah yakalamak 2
sözlükte bir gün 3
karbüratör 4
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam