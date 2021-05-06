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Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde top oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.
|06 Mayıs 2021 16:31
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Adana'nın Kozan ilçesinde top oynarken fenalaşarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.
Yassıçalı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde arkadaşlarıyla top oynayan 8 yaşındaki Ahmet Erdem Göçer, bir anda fenalaşarak yere düştü.
Babası tarafından özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastane morguna kaldırılan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Yassıçalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.
Göçer'in 7 Mayıs'ta 9 yaşına gireceği öğrenildi.
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