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Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Konya'da evlerinin önünde tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.
|06 Mayıs 2021 16:47
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Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta ağabeyi Rahim A'yı (35) bıçaklayarak öldüren Uğur A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kardeşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
- Olay
Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Seyyad Hamza Sokak'ta dün Uğur A'nın (19) tartışma sırasında bıçakla yaraladığı ağabeyi Rahim A. (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Zanlı Uğur A, olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalanmıştı.
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