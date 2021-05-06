1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'da corona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozlu versiyonu "Sputnik Light" aşısına kullanım izni verildi
 06 Mayıs 2021 16:51
+Aa- Yazdır
Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi

Dünya genelinde corona virüsle mücadelede salgından çıkış yolu olarak görülen aşılara yönelik çalışmalar sürüyor.

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, ülkede corona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tek dozlu bileşeni "Sputnik Light" aşısının kullanım için tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi ve RDIF, Sputnik Light corona virüs aşısının tescillendiğini duyurur. Aşının etkinlik düzeyi, uygulamadan 28 gün sonra yüzde 79.4 olarak kaydedildi. Yaklaşık yüzde 80 olan etkinlik oranı, iki dozluk birçok aşının etkinlik düzeyinden daha yüksek" denildi.

Etkinlik oranının, 5 Aralık 2020 ile 15 Nisan 2021 arasındaki toplu aşılama programı sırasında herhangi bir nedenle aşının ikinci dozunu almamış, tek dozun uygulandığı Ruslardan elde edilen verilere dayanılarak hesaplandığı belirtildi.

Sputnik Light'ın uygulandığı gönüllerde ciddi bir yan etki görülmediği, uygulamadan sonra 10. günde virüsün S proteinine karşı hücresel bağışıklığın geliştiği ifade edildi.

'DAHA ÖNCE ENFEKTE OLMUŞ KİŞİLERDE YÜKSEK BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYECEK'

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Başkanı Alexander Gintsburg aşıya yönelik yaptığı açıklamada, "Sputnik Light, daha önce enfekte olmuş kişilerde yüksek bağışıklığın desteklenmesini sağlayacak" dedi. Gintsburg ayrıca, Sputnik Light'ın farklı aşılarla birlikte kullanılarak etkinlik düzeyinin artırılması için de iyi bir araç olduğunu dile getirdi.

Aşının 7 bin kişiyi kapsayan Faz III klinik çalışması, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gana başta olmak üzere birçok ülkede devam ediyor. Geçici sonuçların Mayıs ayında çıkması beklenirken, tek dozluk aşı ile sürü bağışıklığına daha hızlı ulaşılması hedefleniyor.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
06 Mayıs 2021 17:30		 Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çevresindeki 7 bina daha yıkıldı
06 Mayıs 2021 17:03
Bakkala zarf içinde 500 lira bıraktı: 'Çocukken izinsiz aldığım ürünlerin ücreti, hakkınızı helal edin'
06 Mayıs 2021 17:01		 Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi
06 Mayıs 2021 16:50
Şırnak'ta görevli uzman çavuşun oğluna doğum günü sürprizi
06 Mayıs 2021 15:59		 Bollywood'un yönetmen ve yapımcıları film çekimi için Kayseri'de
06 Mayıs 2021 15:51
Avaşin bölgesinde bir mağara kullanılamaz hale getirildi
06 Mayıs 2021 15:47		 Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 12 yavru maymun yakalandı
06 Mayıs 2021 15:40
Vali'nin koruma polisi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 14:53		 Havaların ısınmasıyla artan KKKA vakalarına karşı uyarı
06 Mayıs 2021 14:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu17:47 - Bakan Koca, hatalı tabloyu düzelterek yeniden paylaştı17:46 - ABD'den Hakan Atilla kararı17:45 - Kılıçdaroğlu: Apartman görevlilerine, yoksullara özel ilgi gösterin17:42 - Öğrencilerin tamamın derse gelmediğinde ya da canlı derse katılmadığında öğretmene ödenmeyen ek ders sorunu ancak toplu sözleşmede çözülebilir17:37 - Gram altın yıl içi en yüksek seviyeyi gördü
17:32 - Gün sonu döviz fiyatları17:32 - Bir il belediyemiz kiracılarından mayıs ayında kira almayacak17:30 - Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı17:25 - 15 Mayıs'tan önceki sendika üyeliğine dair yeni düzenleme17:18 - CHP, istifa eden avukata, açıklamaları nedeniyle tazminat davası açacak17:03 - Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çevresindeki 7 bina daha yıkıldı
17:01 - Bakkala zarf içinde 500 lira bıraktı: 'Çocukken izinsiz aldığım ürünlerin ücreti, hakkınızı helal edin'16:51 - Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi16:50 - Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi16:47 - Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı16:31 - Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16:28 - Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
parmak kaldırmak 1
apartmanda ses yalıtımının iyi olmaması 3
balık temizlemek 3
şinanay 2
çalışan insanların servislere binip binip gitmeleri 1
Maskesiz gezmenin hukuki dayanağını açıklayan abla 1
uzaklaşmak 3
cumalıkızık 2
Neom 1
batu 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam