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15 Mayıs'tan önceki sendika üyeliğine dair yeni düzenleme

Muhasebat Genel Müdürlüğü, kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra 15 Mayıs tarihine kadar sendikalara üye lan kamu görevlilerinin, yetkili sendika üye tespitinde dikkate alınması için bir düzenleme yaptı.
 06 Mayıs 2021 17:25
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15 Mayıs'tan önceki sendika üyeliğine dair yeni düzenleme

Bilindiği üzere, her yılın 15 Mayıs 'ı itibariyle sendika üye sayısı tespiti yapılmaktadır. Ancak kamu kurumları maaş işlemlerini Mayıs ayının ilk haftasında tamamlamakta, maaş işlemlerinin tamamlanmasından sonra 15 Mayıs'a kadar sendikalara üye olanlar, aidat kesinti listelerine dahil edilmemektedir. Sendika kesintisi yapılamadığı için, üye sayılarının belirlenmesinde tartışma yaşanmaktadır.

Muhasebat Genel müdürlüğü yaşanan tartışmalar nedeniyle yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra 15 Mayıs'a kadar sendikalara üye olan personel, sendika kesintisini saymanlık veznesine geri yatıracak.

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