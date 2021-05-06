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Sinop'ta denetimler sırasında aracın arkasına saklanan çocuklara polisten hediye

Sinop'ta oynarken, denetim yapan ekiplere görünmemek için aracın arkasına gizlendikleri sırada çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan çocuklara, polis çeşitli hediyeler verdi.
 06 Mayıs 2021 18:55
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Sinop'ta denetimler sırasında aracın arkasına saklanan çocuklara polisten hediye

Ada Mahallesi'nde 3 kız çocuğu, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen oyun oynamak için dışarı çıktı.

Evlerine yakın bölgede oyun oynayan çocuklar, bu sırada devriye görevi yapan polis ekibini görünce bir aracın arkasına gizlendi.

Polis ekiplerinden gizlenen çocukların fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Sinop Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin'in talimatıyla çocuklara ulaşan ekipler, aileleriyle birlikte çocukları Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

Şahin, makamında misafir ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Şahin, bu süreçten en çok çocukların mağdur olduğunu söyledi.

Çocukların hiçbir şartta polislerden korkmaması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Biz onları kendi çocuğumuz gibi seviyor ve kolluyoruz. Polislerden korkmalarına asla gerek yok. Böyle bir durumda polis arkadaşlarımız en fazla çocuklarımızı alarak ailelerine teslim eder." dedi.

Ziyaretin ardından çocuklar ve aileleri, polis araçlarıyla evlerine götürüldü.
Anadolu Ajansı
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