1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir il belediyemiz kiracılarından mayıs ayında kira almayacak

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle kiracılarından mayıs ayı kiralarını almayacağını bildirdi.
 06 Mayıs 2021 17:32
+Aa- Yazdır
Bir il belediyemiz kiracılarından mayıs ayında kira almayacak

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle kiracılarından mayıs ayı kiralarını almayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı içinde belediyeye ait iş yerlerindeki kiracılarından 3 ay kira almayan ve 6 ay kiralarını erteleyen Sivas Belediyesi, tam kapanma sürecinde de mayıs ayı kiralarını almayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, toplumun her kesimine sosyal belediyecilik gereği el uzatmaya ve destek olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Salgın döneminin başlamasından bugüne kadar belediye olarak esnafın ve vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnaflarımıza ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 lira nakit desteği sağlayacağımızı açıklamıştık. Diğer yandan ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize 500 lira nakdi yakacak yardımında bulunduk. Destek paketimiz kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ve genelge kapsamında iş yerlerini kapatan esnafların çalışanlarını kapsayacak şekilde Ramazan Bayramı öncesinde ilk etapta 5 bin 500, ikinci etapta 4 bin 500 olmak üzere 10 bin ailemize de 500 lira nakdi yardımda bulunacağımızı duyurduk.

Şimdi de belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızdan tam kapanma sürecinde yani mayıs ayı içerisinde kira almama kararı aldık. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman Sivas Belediyesi olarak toplumun her kesimine bu zor süreçte sosyal belediyecilik gereği destek olmaya, yanlarında olmaya önem verdik. Her kesime ulaşmaya el uzatmaya çalıştık. En kısa sürede bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatarak inşallah eski günlerimize geri döneceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Defineciler ormanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı
06 Mayıs 2021 12:37		 Kaymakam; kamerayı aldı şehit babası ile röportaj yaptı
06 Mayıs 2021 12:03
O ilde aşı ve tedbirler işe yaradı, birincilikten 42'nci sıraya geriledi
06 Mayıs 2021 11:56		 Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı
06 Mayıs 2021 11:42
Müdür evinde 20 bin, iş yerinde ise 5 bin kitapla yaşıyor
06 Mayıs 2021 11:20		 Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim
06 Mayıs 2021 10:59
500 kişinin yaşadığı mahallede hiç vakaya rastlanmadı
06 Mayıs 2021 10:52		 Pazarlar kapandı, tonlarca meyve soğuk hava depolarında kaldı
06 Mayıs 2021 10:23
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
06 Mayıs 2021 10:10		 Pandemiyi fırsat bilip göl havzasını imarlı arazi diye sattılar
06 Mayıs 2021 09:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:47 - Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu17:47 - Bakan Koca, hatalı tabloyu düzelterek yeniden paylaştı17:46 - ABD'den Hakan Atilla kararı17:45 - Kılıçdaroğlu: Apartman görevlilerine, yoksullara özel ilgi gösterin17:42 - Öğrencilerin tamamın derse gelmediğinde ya da canlı derse katılmadığında öğretmene ödenmeyen ek ders sorunu ancak toplu sözleşmede çözülebilir17:37 - Gram altın yıl içi en yüksek seviyeyi gördü
17:32 - Gün sonu döviz fiyatları17:32 - Bir il belediyemiz kiracılarından mayıs ayında kira almayacak17:30 - Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı17:25 - 15 Mayıs'tan önceki sendika üyeliğine dair yeni düzenleme17:18 - CHP, istifa eden avukata, açıklamaları nedeniyle tazminat davası açacak17:03 - Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çevresindeki 7 bina daha yıkıldı
17:01 - Bakkala zarf içinde 500 lira bıraktı: 'Çocukken izinsiz aldığım ürünlerin ücreti, hakkınızı helal edin'16:51 - Rusya'da tek dozluk Sputnik Light aşısı tescillendi16:50 - Yusufeli Barajı gövde inşaatında sona gelindi16:47 - Konya'da tartıştığı ağabeyini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı16:31 - Adana'da top oynarken fenalaşan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16:28 - Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Fuat Oktay açıkladı. Tam kapanma 19 Mayıs'a uzayacak mı?
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anne 4
kofik 1
yararlanamamak 1
internetten kitap almak 1
yeşilçam 1
batu 1
Duygusal boşluk 3
ilişkiye ara vermek 3
görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda 3
kota 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam