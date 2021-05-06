Bir il belediyemiz kiracılarından mayıs ayında kira almayacak

Sivas Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle kiracılarından mayıs ayı kiralarını almayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı içinde belediyeye ait iş yerlerindeki kiracılarından 3 ay kira almayan ve 6 ay kiralarını erteleyen Sivas Belediyesi, tam kapanma sürecinde de mayıs ayı kiralarını almayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, toplumun her kesimine sosyal belediyecilik gereği el uzatmaya ve destek olmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Salgın döneminin başlamasından bugüne kadar belediye olarak esnafın ve vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle faaliyetlerine ara veren esnaflarımıza ramazan ayı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere 1000 lira nakit desteği sağlayacağımızı açıklamıştık. Diğer yandan ocak ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize 500 lira nakdi yakacak yardımında bulunduk. Destek paketimiz kapsamında ihtiyaç sahibi aileleri ve genelge kapsamında iş yerlerini kapatan esnafların çalışanlarını kapsayacak şekilde Ramazan Bayramı öncesinde ilk etapta 5 bin 500, ikinci etapta 4 bin 500 olmak üzere 10 bin ailemize de 500 lira nakdi yardımda bulunacağımızı duyurduk.

Şimdi de belediyemizin kiracısı olan esnaflarımızdan tam kapanma sürecinde yani mayıs ayı içerisinde kira almama kararı aldık. Bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman Sivas Belediyesi olarak toplumun her kesimine bu zor süreçte sosyal belediyecilik gereği destek olmaya, yanlarında olmaya önem verdik. Her kesime ulaşmaya el uzatmaya çalıştık. En kısa sürede bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatarak inşallah eski günlerimize geri döneceğiz."