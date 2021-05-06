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ABD'den Hakan Atilla kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'ya 10 yıl ABD ile ticaret yasağı getirdi.
 06 Mayıs 2021 17:46
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ABD'den Hakan Atilla kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'ya 10 yıl ABD ile ticaret yasağı getirdi. Gerekçe, İran yaptırımlarını delme.
Memurlar.Net
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