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Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu.
 06 Mayıs 2021 17:47
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Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu

Altın piyasasında, en düşük 478 bin 400 lirayı, en yüksek ise 479 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 478 bin 850 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 270 milyon 56 bin 132,83 lira, işlem miktarı ise 565,10 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 297 milyon 328 bin 356,66 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış477.500,001.779,00
En Düşük478.400,001.775,00
En Yüksek479.750,001.795,00
Kapanış478.850,001.775,50
Ağırlıklı Ortalama479.003,061.780,98
Toplam İşlem Hacmi (TL)270.056.132,83
Toplam İşlem Miktarı (Kg)565,10
Toplam İşlem Adedi25
Anadolu Ajansı
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