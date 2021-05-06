Bakan Koca, hatalı tabloyu düzelterek yeniden paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün açıkladığı "vaka sayısı en fazla düşen iller tablosu"nu düzelterek yeniden yayımladı
|06 Mayıs 2021 17:47
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Fahrettin Koca'nın dün yayımladığı en fazla vaka sayısının azaldığı il tablosunun hatalı paylaşıldığı açıklandı.
Koca yaptığı açıklamada, "5 Mayıs 2021 tarihinde paylaştığım grafikte il adları grafiklere yanlış olarak yerleştirilmiştir. Bu teknik hata Bakanlığımız kayıtlarındaki doğru hali yeniden düzenlenerek giderilmiştir. Grafiğin doğru halini ekte yeniden dikkatlerinize sunuyorum" dedi.
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