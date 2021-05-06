Firari Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk kare
|06 Mayıs 2021 17:57
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Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yeni ayrıntılar da gün yüzüne çıkıyor.
TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Özer'in son görüntüsüne ulaşıldı.
Özer'in daha önce, başkent Tiran'da kaldığı otel odası görüntülenmişti. Şimdi de otele giriş anında resepsiyonda işlemlerini yapılırken beklediği fotoğrafa ulaşıldı.
YANINDA KIRMIZI MONTLU BİRİ VAR
Fotoğrafta Özer, resepsiyondaki görevliye pasaportunu uzatırken görülüyor. Yanındaki kırmızı montlu ise Özer'i Arnavutluk'ta karşılayan, işlerini takip eden ve ona yardım eden kişi. Kırmızı montlu, Özer'i otelde de yalnız bırakmadı.
Faruk Fatih Özer, kırmızı montlu ile geldiği otelde 3 günlük rezervasyon yaptırdı. Ücreti peşin ödedi ancak ikinci günü otelden ayrıldı.
ÖZER VE KIRMIZI MONTLU KİŞİ ARANIYOR
Özer de kırmızı montlu kişi de hala aranıyor.
Kaçmış olma ihtimaline karşı aramalar Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da da yoğunlaştırıldı. Türk polisi bu ülkelerin Interpol polislerini de uyardı.
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