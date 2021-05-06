Kendini savcısı olarak tanıtan şüpheli ailesini de kandırmış
|06 Mayıs 2021 18:06
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Tutuklanan H.B.Ç'nin (27), kırsal Güney Mahallesi'nde yaşayan yakınları şaşkınlık yaşıyor. Şüphelinin ifadesinde çocukluk yıllarından itibaren hakim yada savcı olmak hayalinin bulunduğunu, ancak başaramayınca yalan söylemeye başladığını, bunu kendisine inandırınca ve hoşuna da gidince bırakamadığı için yalanlara devam ettirdiğini söylediği belirtildi.
Anne babasını da mahçup düşmemek için "İstanbul'da okuyorum", sonra da "Hollanda'nın Lahey kenti olan Uluslararası Adalet Divanı'nda savcıyım" yalanıyla kandırdığı öğrenildi. Çiftçilikle uğraşan ailenin oğullarını okutabilmek adına birkaç tarla ve büyükbaş hayvan sattığı ileri sürüldü. Diğer yandan birçok kişinin de zanlı hakkında geçmişte sosyal medyada övgü dolu mesajlar paylaştığı öğrenildi. Bu arada H.B.Ç. hakkında, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı da belirlendi.
Kendisini Uluslararası Adalet Divanında savcı olarak tanıttığı önü sürülen H.B.Ç, dün Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Cübbeli fotoğrafları bulunan şüphelinin "İnek parasıyla okudu, Birleşmiş Milletlerin en genç savcısı oldu" başlıklı haberlere de konu olduğu ortaya çıkmıştı.
Üst aramasından sahte öğrenci, hakim ve savcı kimlikleri de çıkan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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