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BES'te, fon dağılımı yılda 12 kez değiştirilebilecek

Yönetmelik değişikliği ile sektörde dijitalleşmenin ve daha çok fon seçeneğinin önü açıldı. Buna göre, BES'te yılda 6 adetle sınırlandırılan fon dağılımının sayısı 12'ye çıkartılırken, işlemlerin daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesi yönünde matbu gönderime alternatif olarak elektronik iletişim araçları, imzaya alternatif olarak da dijital onayın kullanılabileceği alanlar genişletilmiş oldu.
 06 Mayıs 2021 18:15
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BES'te, fon dağılımı yılda 12 kez değiştirilebilecek

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir döneme adım attıklarını belirterek, BES'in, güncel piyasa koşullarına uygun ve esnek bir yatırım aracına dönüştüğünü bildirdi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de gerçekleştirilen tasarruf reformlarının en önemli başarı hikayelerinden biri olan BES'in, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesi yönünde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere önemli değişikliklere gidildi.

Yönetmelik değişikliği ile sektörde dijitalleşmenin ve daha çok fon seçeneğinin önü açıldı. Buna göre, BES'te yılda 6 adetle sınırlandırılan fon dağılımının sayısı 12'ye çıkartılırken, işlemlerin daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesi yönünde matbu gönderime alternatif olarak elektronik iletişim araçları, imzaya alternatif olarak da dijital onayın kullanılabileceği alanlar genişletilmiş oldu.

- BES'te dijitalleşmenin önemi vurgulandı

Dijitalleşme konusunda talepte bulunan TSB'nin girişimleri olumlu sonuçlanarak sektörün ve sigortalıların lehine olacak şekilde önemli adımlar atıldı. Yönetmelik değişikliğiyle yürürlüğe giren daha çok elektronik iletişim araçları ile bilgilendirme süreçlerine dayalı bir yapının oluşturulması ve bunun yanı sıra ıslak imzaya alternatif olarak dijital onay mekanizmasının bir alternatif olarak getirilmesi, işlemlerin oldukça hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

Yönetmelikteki bir diğer değişiklik de Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından e-devlet üzerinden operasyonların merkezileşmesi yönünde olacak. Bu sayede BES işlem maliyetlerinin azalmasının sağlanması bekleniyor. Buna göre, katılımcıların cayma-aktarım-ayrılma ve emeklilik talepleri ile hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin bilgilendirmenin şirketler adına ilgililere iletilmesine aracılık edilebilecek.

- "BES'te yeni bir döneme adım atıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Benli, dijitalleşme konusundaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve dijitalleşme konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

Benli, "BES'te yeni bir döneme adım atıyoruz. BES, güncel piyasa koşullarına uygun ve esnek bir yatırım aracına dönüşüyor. Salgın dönemindeki en önemli kazanımlardan biri olan dijitalleşmenin iş süreçlerinde kalıcı hale getirildiğini görmek memnuniyet verici. Dijitalleşme ile sektöre ve BES katılımcılarına kolaylık sağlanmasını oldukça önemsiyoruz. TSB olarak bu kapsamdaki işlemlerde kullanılan bilgi ve belgelerin matbu olarak iletilmesinin yanı sıra dijital kanallarla katılımcıya iletilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sektörümüze ve katılımcılarımıza fayda sağlayacak her nevi girişimin savunucusu ve takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

- BEFAS devreye girecek, fon değişiklik hakkı 6'dan 12'ye çıkacak

BES'in gelişen piyasa koşulları ve robotik uygulamalarla birlikte fon dağılım değişikliği taleplerini karşılamada daha esnek olacağını belirten Benli, bu gelişmenin katılımcıların son derece yararına olduğunu bildirdi.

Benli, şunları kaydetti:

"Yönetmelik değişikliği sayesinde katılımcılar, büyüyen fonlarını, günümüzün gelişen piyasa dinamiklerini takip ederek daha fazla sayıda fon dağılım değişikliği hakkına sahip olarak birikimlerini değerlendirebilecekler. Yıl içerisinde 6 kez fon değişikliği yapabilen katılımcılar artık 12'ye çıkan değişiklik hakları sayesinde işlem yapma alanlarını genişletmiş oluyorlar. Diğer yandan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım (BEFAS) sayesinde sadece BES sözleşmelerinin bulunduğu şirketin değil, diğer tüm emeklilik şirketlerinin sunduğu fon seçeneklerinden de yararlanabilecekler. Yılda 12'ye çıkan fon dağılım değişikliği hakkı, katılımcılara dijital fon yönetimi platformlarının sunduğu yapay zeka uygulamalarını daha etkin kullanarak daha verimli bir fon yönetimi yapabilme imkanı da veriyor."
Anadolu Ajansı
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